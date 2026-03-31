Treni extra per le festività in Campania

FS e Regione Campania potenziano i collegamenti e rafforzano assistenza e sicurezza

In occasione delle festività pasquali e del ponte primaverile del 25 aprile, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania, ha potenziato il numero dei collegamenti per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, considerato anche il notevole afflusso di turisti previsto in Campania. In particolare, nei giorni 5, 6, 25 e 26 aprile sono stati aggiunti 24 collegamenti, per un totale di circa 16mila posti offerti in più al giorno, sulle linee Napoli – Caserta, Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata, Napoli Campi Flegrei – Villa Literno e sulla Linea 2 Metropolitana. Previsti presidi di assistenza alla clientela e di FS Security nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Piazza Cavour e Battipaglia per agevolare il flusso dei passeggeri. I canali di acquisto sono aggiornati. Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com, su App Trenitalia, oltre che nelle biglietterie/self-service delle stazioni ferroviarie. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it