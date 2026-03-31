Confeuro invita l’Europa a strumenti più rapidi e investimenti in fonti alternative per garantire continuità produttiva

“Il recente incontro dell’Agrifish, che si è svolto a Bruxelles e ha visto riuniti i ministri europei dell’Agricoltura e della Pesca per discutere di energia, export e produzione agricola, rappresenta un momento importante di confronto sugli scenari, le prospettive e le politiche del settore primario e della pesca nell’Unione Europea”. Così Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro- Confederazione degli Agricoltori Europei, commenta il vertice europeo dedicato al futuro dell’agricoltura comunitaria.

“Confeuro – prosegue Tiso – condivide le parole del ministro dell’Agricoltura della Finlandia Sari Essayah, secondo cui l’Europa non può continuare a dipendere in maniera così marcata dalle fonti fossili. Allo stesso modo è necessario iniziare a ridurre la dipendenza dalle importazioni di fertilizzanti provenienti da Paesi collocati in aree geopoliticamente instabili, spesso segnate da conflitti o crisi politiche. Questa è l’unica strada possibile per garantire all’Europa sicurezza e autonomia alimentare. Senza autosufficienza energetica, infatti, non può esserci una reale sicurezza e sovranità alimentari. Per questo è fondamentale investire con decisione sulle fonti energetiche alternative, capaci di assicurare sostenibilità e continuità produttiva alle aziende agricole, obiettivo oggi essenziale in un contesto internazionale sempre più complesso e incerto. Condividiamo inoltre – conclude il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso – anche le parole del ministro Francesco Lollobrigida quando sottolinea, come denunciamo da tempo, che l’Europa appare troppo lenta e macchinosa dal punto di vista decisionale. È necessario dotare l’Unione Europea di strumenti più efficaci e tempestivi, in grado di intervenire rapidamente e con misure concrete nelle situazioni di crisi che coinvolgono il comparto agricolo e agroalimentare”.