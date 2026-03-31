L'incontro tratta della gestione delle emergenze di protezione civile

Nella mattinata odierna si è svolto presso il Palazzo del Governo di Benevento il seminario formativo teorico-pratico dal titolo “La gestione delle emergenze di protezione civile e l’organizzazione del Centro operativo comunale (C.O.C.)” organizzato dalla Prefettura unitamente alla Direzione Generale Protezione Civile della Regione Campania.

L’evento, a cui hanno preso parte circa 100 amministratori locali, tecnici e operatori del sistema di protezione civile dei Comuni della provincia di Benevento, è finalizzato a fornire supporto agli enti in materia di protezione civile e consolidare le competenze operative nella gestione delle emergenze e nelle funzioni di coordinamento dei C.O.C., struttura fondamentale per il coordinamento degli interventi in situazioni di crisi.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi cruciali quali la pianificazione comunale di emergenza, il coordinamento tra istituzioni, il flusso delle comunicazioni e l’impiego efficace delle risorse disponibili sul territorio.

Il Prefetto Moscarella nel rinnovare l’impegno della Prefettura nel sostenere iniziative volte a migliorare la capacità di risposta del sistema di protezione civile, ha sottolineato che la formazione rappresenta un pilastro imprescindibile per garantire una risposta efficace alle emergenze.

In un territorio fragile come quello sannita, caratterizzato da criticità di natura idrogeologica e sismica, è fondamentale investire nella preparazione degli amministratori e degli operatori, affinché siano pronti ad affrontare con competenza e tempestività ogni situazione di rischio. Solo attraverso una costante attività formativa e una solida organizzazione è possibile tutelare al meglio la sicurezza delle comunità.

Ai partecipanti al termine della giornata è stato rilasciato un attestato dalla Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara” che ha curato la formazione.