Rinnovo degli Organi per le Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania

Continua la stagione assembleare in casa Confcooperative Campania. Rinnovo degli Organi anche per Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania, la Federazione che aggrega cooperative attive nel turismo, nella comunicazione, nella formazione, nell’editoria, nello sport e in ogni altro comparto culturale. Continua la stagione assembleare in casa Confcooperative Campania. Rinnovo degli Organi anche per Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania, la Federazione che aggrega cooperative attive nel turismo, nella comunicazione, nella formazione, nell’editoria, nello sport e in ogni altro comparto culturale.

I delegati presenti all’Assemblea svoltasi a Napoli, presso la sede dell’Organizzazione, hanno confermato alla presidenza Mario Sicignano, portatore di un’esperienza cooperativa che coniuga valorizzazione di beni monumentali ed ecclesiastici e integrazione lavorativa e sociale di persone fragili. Sicignano guiderà il nuovo Consiglio regionale composto da: Ciliberti Luigi, Chechile Rosaria, Di Marzo Giuseppe, Genovese Luigi, Gesummaria Manrico, Palumbo Raffaele, Sandias Roberta e Scarinzi Maria.

Al centro del dibattito assembleare la visione per una Federazione intersettoriale, che ha individuato le seguenti parole chiave per il proprio percorso di crescita e di rappresentanza nel prossimo quadriennio: sviluppo dei settori, tra cui lo sport, promozione cooperativa tra i giovani e relazione con le scuole, aree interne, quartieri a rischio e accessibilità, come valore trasversale.

La presidente della Confcooperative Cultura Turismo Sport Nazionale, Irene Bongiovanni, ha riferito di una Federazione che ha fatto a tutti i livelli dei contenuti e dei valori i focus del proprio modello di rappresentanza e che, in questo solco, la Campania è un laboratorio di esperienze culturali molto attenzionato.