Diagnostica, telemedicina e servizi integrati per pazienti cronici e fragili previsti dal PNRR

Le nuove strutture dell’Asl Avellino, previste dalla Missione 6 “Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), hanno aperto i battenti, come da cronoprogramma, nei comuni di Bisaccia, all’interno della Struttura Polifunzionale per la Salute di via Guglielmo Marconi, e a Montoro, nella nuova sede di via Sottana.

Con l’apertura delle prime Case di Comunità l’Asl Avellino potenzia la rete sanitaria territoriale attraverso un nuovo modello di cura dedicato ai pazienti cronici e fragili. Numerosi i servizi offerti, a partire dall’assistenza medica H24, con la presenza diurna del Medico di Medicina Generale, notturna della Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) e l’attivazione dei servizi infermieristici.

Inoltre, in entrambe le strutture sono presenti ambulatori dedicati alle principali patologie che interessano i pazienti fragili e cronici, un punto prelievi, servizi diagnostici, telemedicina, assistenza domiciliare e un Punto Unico di Accesso (PUA), per garantire una gestione coordinata dei percorsi assistenziali attraverso equipe multidisciplinari composte da medici di Medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, infermieri di famiglia e assistenti sociali.

«Con l’attivazione delle Case di Comunità di Montoro e Bisaccia rendiamo concreto il nuovo modello di sanità di prossimità immaginato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – dichiara Maria Contetta Conte, Direttore generale dell’ASL Avellino– Non abbiamo aperto solo due strutture fisiche, ma abbiamo implementato la rete dell’assistenza territoriale, mettendo ancora di più la persona al centro, attraverso un approccio multidisciplinare che unisce competenze mediche, infermieristiche e socio-sanitarie. Così non lasciamo indietro nessuno, specialmente nelle aree più interne e tra la popolazione più fragile. Si tratta delle prime due tessere di un mosaico che, nei prossimi mesi, si completerà con l’apertura di altre 8 Case di Comunità distribuite su tutto il territorio provinciale».

La CdC HUB di Bisaccia rappresenta un punto di riferimento per l’intero Distretto sanitario di Sant’Angelo dei Lombardi, con un bacino di utenza di oltre 57.000 cittadini. La sede è situata al primo piano della Struttura Polifunzionale per la Salute (SPS) di Bisaccia, in via Guglielmo Marconi, all’interno di un complesso che include anche Ospedale di Comunità, RSA, Hospice e servizi specialistici.

La struttura si sviluppa su una superficie di circa 536 mq, completamente accessibile e priva di barriere architettoniche, con parcheggio dedicato e collegamenti diretti anche all’eliporto sanitario.

All’interno della struttura operano:

• Medici di Medicina Generale

• Pediatri di Libera Scelta

• Specialisti ambulatoriali

• Infermieri di comunità

• Assistenti sociali, OSS e personale amministrativo

Assistenza continua ogni giorno H24:

• Attività medica: 8:00 – 20:00

• Continuità Assistenziale nelle ore notturne e festive

• Servizi infermieristici

• Accesso diretto e su prenotazione

La Casa della Comunità offre un’ampia gamma di prestazioni:

• Cure primarie e visite ambulatoriali

• Servizi infermieristici e diagnostici

• Assistenza domiciliare integrata

• Integrazione con servizi sociali e presa in carico dei pazienti cronici

• Attività di prevenzione e screening

Negli ambulatori dedicati sono erogate prestazioni di:

Geriatria, Dermatologia, Chirurgia Generale, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Pneumologia e Pediatria, con ulteriori implementazioni previste (es. Cardiologia).

La CdC HUB di Montoro, nel Distretto Sanitario di Atripalda, rappresenta un punto di riferimento strategico per oltre 44.000 cittadini del territorio. La sede, situata in via Sottana – Frazione Preturo, si sviluppa su un unico livello di circa 900 mq, privo di barriere architettoniche, con area esterna e parcheggio pubblico.

All’interno della struttura operano:

• Medici di Medicina Generale

• Pediatri di Libera Scelta

• Specialisti ambulatoriali

• Infermieri di comunità

• Assistenti sociali, OSS e personale amministrativo

Assistenza continua ogni giorno H24:

• Attività medica: 8:00 – 20:00

• Continuità Assistenziale nelle ore notturne e festive

• Servizi infermieristici

• Accesso diretto e su prenotazione

La Casa della Comunità offre un’ampia gamma di prestazioni:

Cure primarie e visite ambulatoriali

Servizi infermieristici e diagnostici

Assistenza domiciliare integrata

Integrazione con servizi sociali e presa in carico dei pazienti cronici

Attività di prevenzione e screening

Consultorio

Centro Vaccinale

Negli ambulatori dedicati sono erogate prestazioni di:

Cardiologia, Ortopedia, Dermatologia, Fisiatria, Geriatria, Neurologia, Endocrinologia, Oculistica e Diabetologia.