Marrone: taglio a risorse mette a rischio Pmi
Il presidente di Confapi: "Revisione degli impegni del Governo destabilizza mercato"
«Il nuovo Decreto-Legge fiscale introduce una contrazione delle risorse per Transizione 5.0, limitando a 537 milioni di euro la copertura per le istanze presentate tra il 7 e il 27 novembre. Tale ricalcolo riduce il credito d’imposta effettivo al 35% di quanto inizialmente previsto, nonostante il mercato avesse risposto con richieste per 4,25 miliardi, confermando la validità dello strumento».
A dirlo è Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli e responsabile Zes per Confapi nazionale.
«Questa rimodulazione finanziaria, derivante da uno storno di fondi verso altri capitoli di spesa, incide direttamente sulla programmazione degli investimenti privati. Per il tessuto produttivo del Mezzogiorno, l’impatto – spiega Marrone – è particolarmente critico: in territori caratterizzati da un accesso al credito più oneroso, la certezza dell’incentivo fiscale rappresenta la leva principale per colmare il gap tecnologico e strutturale».
«La revisione degli impegni assunti dal Governo il 18 novembre altera il quadro di stabilità normativa necessario alle imprese – aggiunge il leader di Confapi Napoli -. Sebbene l’attuale scenario geopolitico imponga il reperimento di nuove risorse, sottrarre liquidità ai processi di innovazione rischia di frenare la competitività del sistema Paese».
«È auspicabile – conclude – un ripensamento strategico: la tenuta economica, specialmente nelle aree meridionali, non può prescindere dalla continuità dei supporti agli investimenti in beni strumentali e digitalizzazione».