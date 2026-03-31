Ambiente, dalla Commissione focus su bonifiche e gestione idrica

Recuperati 15 milioni per interventi ambientali, nuove norme su rifiuti e bioedilizia tra le priorità della Giunta

Aggiunto da Redazione il 31 marzo 2026.
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Salvatore Flocco“Questa mattina in Commissione Ambiente abbiamo audito l’assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro, che ha illustrato gli interventi finora portati avanti e le linee programmatiche per i prossimi mesi”. Lo dichiara il presidente della Commissione Ambiente Salvatore Flocco, a margine della seduta.

“Grazie all’azione dell’assessorato sono stati recuperati 15 milioni di euro da SMA Campania, risorse che potranno essere impiegate per spingere su bonifiche e interventi di ripristino degli alvei fluviali e della costa. È stato avviato un censimento puntuale del patrimonio idrico campano – continua Flocco – mentre permangono forti criticità nella gestione dei canali irrigui. Questione che apre una riflessione in merito a una modifica della normativa dei consorzi di bonifica”.

“Parallelamente, il dragaggio dei fiumi rappresenta un’opportunità strategica per il ripascimento delle spiagge e il contrasto all’erosione costiera, con evidenti ricadute anche sul turismo. In questa direzione sono già in corso le verifiche sulla qualità delle sabbie da riutilizzare. Particolare attenzione è stata posta anche al monitoraggio ambientale – sottolinea il presidente della Commissione Ambiente -, ad Acerra è stato richiesto di affiancare al controllo dell’aria anche quello dei terreni, mentre per l’area di Bagnoli è previsto il rafforzamento del sistema di monitoraggio con l’analisi della composizione delle polveri”.

“Tra gli obiettivi della Giunta vi è l’introduzione di una legge regionale, prima in Italia, che favorisca, negli appalti pubblici, l’utilizzo di materiali riciclati e soluzioni di bioedilizia, e una legge regionale che punti al completamento del ciclo dei rifiuti. Prioritario è infine garantire la piena depurazione delle acque e il riutilizzo delle acque reflue”.

“Nelle prossime settimane la Commissione Ambiente proseguirà le audizioni con gli altri assessori competenti, Zabatta e Bonavitacola. Ringrazio i commissari per la collaborazione – conclude Flocco – insieme lavoreremo nei mesi a venire, senza divisioni ideologiche, nell’interesse esclusivo dei campani”.

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Source: www.irpinia24.it