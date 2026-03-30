STEP, 29 miliardi per le tecnologie strategiche

A due anni dal lancio, la piattaforma UE accelera innovazione, difesa e transizione verde

La piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) celebra il suo secondo anniversario con importanti risultati per lo sviluppo e la produzione di tecnologie critiche in Europa. Dalla sua istituzione nel marzo 2024, STEP ha mobilitato 29 miliardi di € di finanziamenti dell’UE in tutti i programmi di finanziamento dell’UE per sostenere le tecnologie e le competenze associate in quattro settori: innovazione digitale e deep-tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, biotecnologie e difesa. STEP riprogramma i finanziamenti dell’UE provenienti dai programmi esistenti attraverso i suoi inviti specifici per i settori STEP, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la produzione di tecnologie critiche. In vista di questo anniversario, il 24 marzo il Commissario per il Bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione Piotr Serafin ha tenuto un dialogo sull’attuazione, in cui ha incontrato le parti interessate a STEP per ascoltare direttamente la loro esperienza con la piattaforma.

Il portale STEP fornisce ai promotori di progetti una piattaforma unica per accedere a tutte le opportunità di finanziamento STEP in tutti i programmi dell’UE e negli Stati membri. Finora, oltre 220 inviti STEP sono stati elencati sul portale STEP affinché i promotori di progetti possano presentare domanda di finanziamento. Sono in corso lavori su un simulatore di intelligenza artificiale per rendere l’accesso alle informazioni ancora più semplice. Quasi 14 miliardi di € di finanziamenti dell’UE mobilitati nell’ambito di STEP provengono da fondi gestiti dalla Commissione europea a beneficio dell’intera UE: il Fondo per l’innovazione, il programma Europa digitale, il Fondo europeo per la difesa, il programma EU4Health e Orizzonte Europa. Oltre 15 miliardi di € sono investiti nelle priorità STEP da 20 Stati membri e dalle loro regioni dai fondi della politica di coesione finanziati dall’UE e importi maggiori vengono mobilitati da altri investitori pubblici e privati.

L’esperienza positiva dell’approccio STEP ha fornito un contributo importante alla proposta della Commissione di consolidare 14 programmi in un unico Fondo europeo per la competitività per il prossimo quadro finanziario pluriennale a partire dal 2028. Ispirato al portale STEP, sarà istituito uno sportello unico per consolidare e semplificare l’accesso alle opportunità di finanziamento nell’ambito dell’intero bilancio dell’UE. Per maggiori informazioni su questo anniversario STEP, è possibile visitare la pubblicazione dedicata.