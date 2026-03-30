Incontri con governo e studenti su clima, energia e competitività UE

Lunedì e martedì prossimi, 30 e 31 marzo, il Commissario per il Clima, l’azzeramento delle emissioni nette e la crescita pulita, Wopke Hoekstra, sarà a Roma, in Italia, per discutere di transizione pulita e competitività dell’UE con rappresentanti del governo italiano.

Lunedì il Commissario incontrerà il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Nel pomeriggio terrà incontri bilaterali con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e con il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

Martedì il Commissario Hoekstra inizierà la giornata con uno scambio di vedute con il Ministro della difesa, Guido Crosetto, che porrà l’accento sul legame tra politiche climatiche e sicurezza. In seguito, incontrerà gli studenti dell’Università LUISS Guido Carli, dove il Commissario terrà un discorso programmatico e parteciperà a una sessione di domande e risposte. Il pomeriggio sarà dedicato ad audizioni parlamentari con le commissioni affari UE, ambiente e industria del Senato e della Camera. Quindi incontrerà i rappresentanti del progetto Energy Dome, un impianto di stoccaggio energetico su larga scala e di lunga durata, unico nel suo genere, che utilizza un’innovativa tecnologia di batteria a CO₂.

Maggiori informazioni sulla visita sono disponibili nel calendario del Commissario.