Nuove tecnologie e sostenibilità al centro della Politica Agricola Comune per un’agricoltura più moderna

“L’ok della Commissione Agricoltura del Senato alla risoluzione sulla direttiva europea che disciplina l’irrorazione aerea tramite droni rappresenta un segnale importante verso un’agricoltura sempre più tecnologica, moderna e sostenibile” . Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – Confederazione degli Agricoltori Europei. “Da sempre – prosegue Tiso – siamo favorevoli all’introduzione di nuove tecnologie capaci di favorire lo sviluppo del comparto agricolo anche dal punto di vista ecologico e ambientale. L’utilizzo di strumenti innovativi, come i droni nei campi, consente infatti di ottimizzare gli interventi sulle colture, ridurre l’impiego di pesticidi e fitofarmaci e risparmiare quantità significative di risorse idriche. Si tratta dunque di un passo nella giusta direzione per rendere il settore primario più efficiente e sostenibile”.

“Accogliamo inoltre con favore – aggiunge il presidente di Confeuro – gli investimenti messi in campo da Ismea, che ha avviato un bando da dieci milioni di euro destinato all’ammodernamento e al miglioramento della sicurezza del parco macchine agricole e forestali. Anche in questo caso si tratta di un intervento importante che va nella direzione di sostenere concretamente l’innovazione nel comparto. Crediamo tuttavia che questi strumenti debbano diventare strutturali, soprattutto a livello europeo, nell’ambito della nuova Politica Agricola Comune. La futura Pac dovrà puntare con decisione su sviluppo tecnologico e innovazione, che devono accompagnare e non sostituire il lavoro dell’uomo, sostenendo in particolare le piccole e medie imprese agricole dei territori. Allo stesso tempo sarà fondamentale investire nella formazione agricola, dagli istituti superiori fino alle università, per creare quelle professionalità capaci di guidare l’ammodernamento e la crescita del settore primario nei prossimi anni”, conclude Tiso.