La Scandone Avellino si prepara a tornare in campo per il derby casalingo valido per la 26ª giornata di campionato, domenica 29 marzo alle ore 18, contro la Miwa Cestistica Benevento, in una sfida dal grande valore tecnico ed emotivo.

La formazione sannita, guidata da coach Parrillo, occupa attualmente il settimo posto in classifica con 22 punti ed è pienamente in corsa per un piazzamento playoff. Benevento si presenta come una squadra solida e ben costruita, capace di coniugare fisicità, talento e profondità del roster.

Sotto canestro, il riferimento principale è Michael Acosta, leader tecnico ed emotivo con 15.4 punti di media, affiancato da Alessio Giacomi (12 punti di media), lungo moderno e versatile, capace di aprire il campo con il tiro dalla distanza e incidere in più situazioni offensive. A completare il reparto lunghi, la crescita costante di Gennaro Iommelli e il talento emergente di Mattia Miraglia, giocatore capace di unire personalità e qualità balistiche.

Sul perimetro, Benevento può contare sull’atletismo e l’energia di Jovan Filipovic, oltre alla regia affidata alla coppia Matteo Bongiovanni e Andrea Murolo, con quest’ultimo punto di riferimento e capitano della squadra. L’esperienza e la grinta di Walter Rianna, simbolo della società, garantiscono equilibrio e solidità difensiva, mentre l’innesto di Alessandro Di Febo aggiunge ulteriore qualità e profondità al reparto esterni.

La Scandone Avellino di coach Ciro Dell’Imperio arriva all’appuntamento con il vento in poppa, determinata a consolidare il proprio secondo posto in classifica e a dare continuità al momento positivo. Non solo: il derby rappresenta anche l’occasione per riscattare la sconfitta dell’andata, quando Benevento si impose 76-70 al termine di una gara intensa e caratterizzata da tensioni anche nel post partita.

Ci sono dunque tutti gli ingredienti per una sfida ad alta intensità, in cui agonismo, qualità e orgoglio territoriale si intrecceranno in un derby che promette spettacolo e forti emozioni.