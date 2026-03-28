Misure estese per 15 giorni ad aprile per sicurezza studenti negli orari scolastici

Il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, ha disposto con l’ordinanza n. 181/2026 la prosecuzione della sperimentazione relativa alle limitazioni della circolazione veicolare in prossimità del plesso scolastico I.C. Perna-Alighieri (plesso “Regina Margherita-Leonardo da Vinci”).

Il provvedimento, che estende le misure già adottate per ulteriori 15 giorni nel mese di aprile (1°, 8, 10, 15 e 17), si è reso necessario per garantire l’incolumità degli alunni e la sicurezza stradale nelle aree di via Partenio, piazza Garibaldi e via Chiesa Conservatorio durante gli orari di ingresso e uscita da scuola.

L’ordinanza è stata emessa in attesa della prossima riunione della cabina di monitoraggio, presieduta dal sub Commissario, dott. Onofrio Vito Padovano, incaricata di valutare gli esiti della sperimentazione e definire i futuri assetti della mobilità nell’area interessata.