Villaggio dei Ragazzi, svolta in Consiglio
Ordine del giorno unificato con impegno sui fondi per sostenere oltre 400 ragazzi
“Con l’approvazione unanime, in Consiglio regionale, dell’ordine del giorno sul Villaggio dei Ragazzi tracciamo una direzione chiara: salvaguardare la missione dell’ente che offre servizi sociali, assistenziali e formativi e tutelare i lavoratori. È stato un impegno portato avanti con serietà, senza sterili polemiche o contrapposizioni, guardando esclusivamente al valore assoluto di un’istituzione che sostiene il bisogno educativo di oltre 400 ragazzi”. Ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta, firmatario di uno dei due ordini del giorno presentati in Consiglio, successivamente unificati. “L’atto che ho presentato era l’unico a prevedere un ordine di spesa. Una scelta concreta, che supera la logica degli impegni di principio e introduce una responsabilità netta sul piano delle risorse. Il mio obiettivo, già da subito, sarà quello di lavorare in sede di prossimo assestamento di bilancio affinché vengano destinati i fondi necessari a garantire la stabilità e il rilancio della Fondazione. Una misura necessaria e non più rinviabile, se si guarda alla realtà dei numeri: 1 milione e 900 mila euro sono destinati esclusivamente agli stipendi, a cui si aggiungono gli impegni assunti con il Tribunale e gli interventi continui di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui la Fondazione ha bisogno. Da qui si riparte. Con basi più solide, maggiore consapevolezza e una fiducia rinnovata, sapendo che il futuro si costruisce attraverso scelte coraggiose. Un ringraziamento sincero va al Presidente Fico, che ha saputo cogliere immediatamente il valore e il ruolo strategico del Villaggio nel panorama regionale, contribuendo in maniera determinante a creare le condizioni per il suo rilancio”.