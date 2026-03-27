Ordine del giorno unificato con impegno sui fondi per sostenere oltre 400 ragazzi

“Con l’approvazione unanime, in Consiglio regionale, dell’ordine del giorno sul Villaggio dei Ragazzi tracciamo una direzione chiara: salvaguardare la missione dell’ente che offre servizi sociali, assistenziali e formativi e tutelare i lavoratori. È stato un impegno portato avanti con serietà, senza sterili polemiche o contrapposizioni, guardando esclusivamente al valore assoluto di un’istituzione che sostiene il bisogno educativo di oltre 400 ragazzi”. Ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta, firmatario di uno dei due ordini del giorno presentati in Consiglio, successivamente unificati. “L’atto che ho presentato era l’unico a prevedere un ordine di spesa. Una scelta concreta, che supera la logica degli impegni di principio e introduce una responsabilità netta sul piano delle risorse. Il mio obiettivo, già da subito, sarà quello di lavorare in sede di prossimo assestamento di bilancio affinché vengano destinati i fondi necessari a garantire la stabilità e il rilancio della Fondazione. Una misura necessaria e non più rinviabile, se si guarda alla realtà dei numeri: 1 milione e 900 mila euro sono destinati esclusivamente agli stipendi, a cui si aggiungono gli impegni assunti con il Tribunale e gli interventi continui di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui la Fondazione ha bisogno. Da qui si riparte. Con basi più solide, maggiore consapevolezza e una fiducia rinnovata, sapendo che il futuro si costruisce attraverso scelte coraggiose. Un ringraziamento sincero va al Presidente Fico, che ha saputo cogliere immediatamente il valore e il ruolo strategico del Villaggio nel panorama regionale, contribuendo in maniera determinante a creare le condizioni per il suo rilancio”.