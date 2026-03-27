La città si prepara al ricco programma delle celebrazioni pasquali 2026

Atripalda si appresta a vivere uno dei momenti più intensi e significativi dell’anno liturgico con il ricco programma delle celebrazioni pasquali 2026, che culmineranno nella suggestiva Via Crucis cittadina, espressione profonda di fede e tradizione popolare.

Le celebrazioni avranno inizio domenica 29 marzo, in occasione della Domenica delle Palme. Alle ore 10:30, in Piazza Vittorio Veneto, si terrà la solenne benedizione delle Palme, seguita dalla processione verso la Chiesa di Sant’Ippolisto, dove sarà celebrata la Liturgia eucaristica.

Il momento centrale delle commemorazioni si svolgerà venerdì 3 aprile, giornata dedicata alla memoria della Passione del Signore. Alle ore 18:00, nelle chiese parrocchiali, si terrà la Liturgia della Passione del Signore.

A seguire, alle ore 19:30, prenderà il via la tradizionale Via Crucis, accompagnata dal cammino processionale dell’Addolorata e del Gesù morto. L’evento, particolarmente atteso dalla comunità e dai visitatori, vedrà anche la riproposizione della secolare devozione dell’incappucciato, simbolo di penitenza e partecipazione spirituale.

La rappresentazione sarà arricchita dalla scena della Crocifissione, momento di grande impatto emotivo e religioso, capace di unire tradizione, teatralità e raccoglimento.

L’intera comunità è invitata a partecipare a questi appuntamenti, che rappresentano non solo un percorso di fede, ma anche un importante patrimonio culturale e identitario per la città di Atripalda.