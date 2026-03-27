Riparte la Funicolare di Montevergine

Dal 29 marzo la funicolare riprenderà il servizio per le festività pasquali

Aggiunto da Redazione il 27 marzo 2026.
Tags della Galleria ATTUALITA', PRIMO PIANO

Funicolare AIR CampaniaL’impianto, attualmente unico collegamento tra Mercogliano e Montevergine a causa della chiusura della ex SS374, tornerà in funzione per consentire ai fedeli di raggiungere il Santuario in occasione delle festività pasquali.

Da domenica e fino a lunedì 6 aprile, il servizio osserverà il seguente orario: dalle ore 9:00 alle 17:15, con partenze ogni 45 minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti nei giorni festivi.

La funicolare era ferma dallo scorso 29 novembre a causa di una frana che ha interrotto la viabilità di accesso al Santuario.

La ripartenza, definita nel corso dei due tavoli tecnici convocati dal Prefetto, Rosanna Riflesso, e dal Questore, Pasquale Picone, è stata autorizzata dal direttore dell’impianto, Carmine Alvino.

«In questi mesi abbiamo eseguito interventi di manutenzione programmata e verifiche straordinarie per garantire la ripresa del servizio nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e affidabilità», ha spiegato l’ingegnere Alvino.

«Abbiamo mantenuto gli impegni per consentire la riapertura della funicolare in vista delle festività pasquali. Si tratta di un segnale importante per il territorio e per il turismo religioso. È il risultato di un lavoro portato avanti in collaborazione con la Regione Campania, l’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo, il direttore generale per la Protezione Civile, Italo Giulivo, e tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Così diamo una risposta concreta ai cittadini e ai fedeli, che da mesi attendevano di tornare a Montevergine», ha aggiunto l’amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it