Il museo di Napoli aprirà le sue porte in occasione delle festività pasquali

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa aprirà le sue porte per offrire ai visitatori un modo diverso e suggestivo di vivere le festività pasquali. Domenica 5 e lunedì 6 aprile, dalle 9:30 alle 19:30, il sito museale della Fondazione FS Italiane accoglierà i visitatori tra i suoi storici padiglioni ottocenteschi, i viali fioriti e gli spazi panoramici affacciati sullo straordinario scenario del Golfo di Napoli.

Sarà possibile ammirare le imponenti locomotive e le eleganti carrozze d’epoca che hanno segnato la storia delle Ferrovie dello Stato, ripercorrendo un affascinante viaggio nella memoria industriale e tecnologica del Paese. L’esperienza si arricchisce quest’anno con l’ingresso, con un unico biglietto, alla mostra Vintage Vibes: Passioni su Ruote, che mette in dialogo treni storici, automobili d’epoca e icone del design del Novecento.

Il percorso di visita comprende inoltre attrazioni immersive: dalle ricostruzioni multimediali del viaggio inaugurale della Napoli–Portici ai simulatori di guida ferroviaria, fino ai grandi plastici con trenini in movimento. Un’offerta pensata per famiglie, appassionati e curiosi di tutte le età.

Durante le giornate di Pasqua e Pasquetta, il pubblico potrà concedersi una pausa gastronomica presso le suggestive Terrazze Pietrarsa, che proporranno pranzi dedicati oltre al servizio pizzeria e bistrot. Aperto anche il Caffè Bayard, con prodotti tipici locali serviti in ambienti caratterizzati da pregiate maioliche vietresi.