Museo ferroviario di Pietrarsa, apertura straodinaria
Il museo di Napoli aprirà le sue porte in occasione delle festività pasquali
Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa aprirà le sue porte per offrire ai visitatori un modo diverso e suggestivo di vivere le festività pasquali. Domenica 5 e lunedì 6 aprile, dalle 9:30 alle 19:30, il sito museale della Fondazione FS Italiane accoglierà i visitatori tra i suoi storici padiglioni ottocenteschi, i viali fioriti e gli spazi panoramici affacciati sullo straordinario scenario del Golfo di Napoli.
Sarà possibile ammirare le imponenti locomotive e le eleganti carrozze d’epoca che hanno segnato la storia delle Ferrovie dello Stato, ripercorrendo un affascinante viaggio nella memoria industriale e tecnologica del Paese. L’esperienza si arricchisce quest’anno con l’ingresso, con un unico biglietto, alla mostra Vintage Vibes: Passioni su Ruote, che mette in dialogo treni storici, automobili d’epoca e icone del design del Novecento.
Il percorso di visita comprende inoltre attrazioni immersive: dalle ricostruzioni multimediali del viaggio inaugurale della Napoli–Portici ai simulatori di guida ferroviaria, fino ai grandi plastici con trenini in movimento. Un’offerta pensata per famiglie, appassionati e curiosi di tutte le età.
Durante le giornate di Pasqua e Pasquetta, il pubblico potrà concedersi una pausa gastronomica presso le suggestive Terrazze Pietrarsa, che proporranno pranzi dedicati oltre al servizio pizzeria e bistrot. Aperto anche il Caffè Bayard, con prodotti tipici locali serviti in ambienti caratterizzati da pregiate maioliche vietresi.