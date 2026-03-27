Cesinali (AV) – Iniziativa “Un libro al mese”

Incontri con l’autore, letture animate e laboratori per bambini per promuovere la lettura come esperienza educativa

Aggiunto da Redazione il 27 marzo 2026.
Tags della Galleria CULTURA, PRIMO PIANO

Un libro al mese 28.03.26Prosegue il percorso culturale di “Un libro al mese”, l’iniziativa dedicata alla promozione della lettura e alla valorizzazione del libro come strumento di crescita, confronto e condivisione.

Il prossimo appuntamento si terrà a Cesinali, presso il salone della Scuola Secondaria di Primo Grado di Cesinali, e sarà dedicato alla presentazione del libro Snowy – Il pinguino che sognava di volare, scritto da Gian Marco Manzo.

L’evento, organizzato dall’Associazione Equilibri, prevede una prima parte dedicata al dialogo con l’autore, durante la quale saranno approfonditi i temi centrali dell’opera e il percorso creativo che ha dato vita al personaggio di Snowy, un piccolo pinguino capace di trasformare la propria diversità in forza e determinazione.

Seguirà la lettura di alcuni estratti del libro, pensata per coinvolgere direttamente i più piccoli e accompagnarli all’interno della narrazione, e successivamente un’attività laboratoriale dedicata ai bambini, per rendere la lettura un’esperienza concreta, partecipata e creativa.

L’iniziativa intende promuovere il valore della lettura come momento educativo e relazionale, offrendo ai bambini e alle famiglie un’occasione di incontro capace di unire ascolto, immaginazione e partecipazione attiva .

L’ingresso è libero e gratuito.

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Source: www.irpinia24.it