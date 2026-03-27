Incontri con l’autore, letture animate e laboratori per bambini per promuovere la lettura come esperienza educativa

Prosegue il percorso culturale di “Un libro al mese”, l’iniziativa dedicata alla promozione della lettura e alla valorizzazione del libro come strumento di crescita, confronto e condivisione.

Il prossimo appuntamento si terrà a Cesinali, presso il salone della Scuola Secondaria di Primo Grado di Cesinali, e sarà dedicato alla presentazione del libro Snowy – Il pinguino che sognava di volare, scritto da Gian Marco Manzo.

L’evento, organizzato dall’Associazione Equilibri, prevede una prima parte dedicata al dialogo con l’autore, durante la quale saranno approfonditi i temi centrali dell’opera e il percorso creativo che ha dato vita al personaggio di Snowy, un piccolo pinguino capace di trasformare la propria diversità in forza e determinazione.

Seguirà la lettura di alcuni estratti del libro, pensata per coinvolgere direttamente i più piccoli e accompagnarli all’interno della narrazione, e successivamente un’attività laboratoriale dedicata ai bambini, per rendere la lettura un’esperienza concreta, partecipata e creativa.

L’iniziativa intende promuovere il valore della lettura come momento educativo e relazionale, offrendo ai bambini e alle famiglie un’occasione di incontro capace di unire ascolto, immaginazione e partecipazione attiva .

L’ingresso è libero e gratuito.