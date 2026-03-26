Indagine su Snapchat e rilievi contro piattaforme pornografiche

Oggi la Commissione europea ha adottato due misure di esecuzione a norma del regolamento sui servizi digitali.

La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per verificare se Snapchat stia garantendo un elevato livello di sicurezza, tutela della vita privata e protezione dei minori online, conformemente al regolamento sui servizi digitali.

Maggiori informazioni sono disponibili nel nostro comunicato stampa.

La Commissione europea ha inoltre constatato in via preliminare che Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos violano il regolamento sui servizi digitali per non aver protetto i minori dall’esposizione a contenuti pornografici sui loro servizi.