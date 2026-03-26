Taurasi (AV) – Nuova Stazione dei Carabinieri
E' operativo il nuovo presidio dell’Arma, con sede in Contrada Sant’Arcangelo
È operativa a Taurasi la nuova Stazione dei Carabinieri, con sede in Contrada Sant’Arcangelo.
Il nuovo presidio dell’Arma, che sostituisce la Stazione Carabinieri di Sant’Angelo all’Esca, rappresenta il coronamento di una progettualità sviluppata nel corso di diversi anni, caratterizzata da una proficua sinergia tra il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Prefettura e l’Amministrazione comunale.
La nuova Stazione avrà competenza territoriale, oltre che sul comune di Taurasi, anche su quello di Luogosano, mentre la limitrofa Stazione Carabinieri di Fontanarosa estenderà il proprio raggio d’azione sul territorio del comune di Sant’Angelo all’Esca.
Le Stazioni Carabinieri rappresentano un presidio di legalità capillarmente diffuso sull’intero territorio nazionale e costituiscono il fulcro della più che bicentenaria storia dell’Arma.
Ogni Stazione assicura, nei territori di competenza, tutti i servizi di polizia, dalla prevenzione generale alle attività di indagine, garantendo soprattutto un costante contatto con le comunità di riferimento.