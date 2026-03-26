Negli ultimi anni la Campania ha registrato una crescita significativa nell'innovazione

I dati più recenti sull’ecosistema delle startup innovative in Campania indicano una dinamica che merita attenzione e continuità nelle politiche industriali, nazionali e regionali. Negli ultimi anni la regione ha registrato una crescita significativa negli indicatori di innovazione, con un miglioramento pari al 22,8%, superiore alla media nazionale del 15,4%, e si colloca oggi tra i territori più dinamici del Paese per numero di startup innovative e presenza di imprenditorialità giovanile.

Questo risultato è il prodotto di un ecosistema che negli ultimi anni ha progressivamente consolidato le proprie infrastrutture della conoscenza. Il sistema universitario campano – con atenei come Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Università degli Studi di Napoli Parthenope – rappresenta una delle principali piattaforme scientifiche del Mezzogiorno. A questo si affiancano centri di ricerca pubblici, incubatori di impresa, programmi di trasferimento tecnologico e una crescente rete di spin-off accademici.

L’emergere di nuove imprese innovative in ambiti come la sensoristica avanzata, la transizione energetica, le tecnologie digitali e l’economia circolare dimostra come anche nel Mezzogiorno sia possibile costruire filiere tecnologiche competitive quando esiste un ecosistema di ricerca e formazione capace di generare capitale umano qualificato.

Tuttavia, la crescita delle startup rappresenta soltanto il primo passo di un processo più ampio. Il vero nodo, oggi, riguarda la capacità di accompagnare queste imprese nella fase di scalabilità industriale. In Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, il passaggio dalla startup alla media impresa tecnologica continua a incontrare ostacoli rilevanti: limitata disponibilità di capitale di rischio, difficoltà di accesso ai mercati internazionali, debole integrazione con le filiere produttive consolidate.

Secondo i dati dell’ecosistema europeo del venture capital, l’Italia continua a registrare livelli di investimento significativamente inferiori rispetto ai principali Paesi industriali dell’Unione Europea. Questa carenza incide soprattutto sulle regioni meridionali, dove la presenza di fondi di investimento e operatori finanziari specializzati è ancora limitata.

Per questo riteniamo necessario rafforzare con decisione gli strumenti di politica industriale dedicati all’innovazione tecnologica. In particolare, appare prioritario:

potenziare i programmi di venture capital pubblico-privato destinati alle imprese deep-tech e agli spin-off universitari;

rafforzare le politiche di trasferimento tecnologico tra università, centri di ricerca e sistema produttivo;

sviluppare cluster tecnologici territoriali in grado di integrare startup, PMI innovative e grandi imprese industriali;

sostenere programmi di internazionalizzazione e scale-up per le imprese ad alto contenuto tecnologico.

In questa prospettiva, strumenti nazionali come il Cassa Depositi e Prestiti e i programmi europei di innovazione possono rappresentare leve strategiche per rafforzare l’accesso al capitale e sostenere la crescita delle imprese innovative nei territori meridionali.

La crescita delle startup in Campania dimostra che il Mezzogiorno dispone di un patrimonio significativo di competenze scientifiche, capitale umano e capacità imprenditoriale. Ma affinché questa dinamica si traduca in uno sviluppo economico stabile è necessario consolidare un ecosistema industriale dell’innovazione capace di sostenere la crescita delle imprese nel medio e lungo periodo.

In questo senso, l’ecosistema delle startup non rappresenta soltanto un fenomeno imprenditoriale emergente, ma una componente centrale delle politiche industriali contemporanee. I territori che riescono a trasformare la ricerca scientifica in imprese tecnologiche scalabili sono quelli che attraggono investimenti, sviluppano occupazione qualificata e rafforzano la propria competitività nel contesto europeo.

La sfida dei prossimi anni sarà dunque trasformare la vitalità dell’innovazione territoriale in una strategia industriale strutturata, capace di connettere ricerca, capitale e impresa. È su questo terreno che si giocherà una parte importante della capacità del Mezzogiorno di contribuire alla crescita tecnologica e produttiva dell’intero Paese.