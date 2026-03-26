Si svolgerà venerdì 27 marzo 2026 presso la sede di Confindustria Avellino

Si svolgerà venerdì 27 marzo 2026 alle ore 9.30 presso la sede di Confindustria Avellino, l’evento finale del progetto “IO COMPRENSIVO”, nato su impulso del Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino con l’obiettivo di rafforzare il legame tra scuola, mondo del lavoro e ITS Academy, per promuovere nei giovani una maggiore consapevolezza circa le opportunità offerte dal proprio territorio, diffondendo, nel contempo una moderna cultura di impresa.

Il progetto avviato nella provincia di Avellino nel novembre 2024, nasce per orientare in modo strutturato gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, valorizzare il sistema imprenditoriale e formativo locale – con particolare attenzione agli ITS – e diffondere la cultura d’impresa sotto il profilo economico, sociale, scientifico e tecnologico.

Negli ultimi due anni il progetto ha coinvolto circa 40 imprenditori, 12 istituti scolastici della provincia, dirigenti, docenti, tutor, circa 1100 studenti delle classi quarte e quinte e gli ITS Academy, attraverso incontri nelle scuole, visite aziendali e attività di valorizzazione delle attitudini personali dei ragazzi.

Nella fase conclusiva è stata inoltre lanciata una “Call for Ideas” per la elaborazione di un progetto imprenditoriale per la realizzazione di prodotti o servizi in chiave di autoimprenditorialità, con attenzione a ecosostenibilità, impatto sociale e innovazione. Nel corso dell’evento finale del Progetto verranno premiate le idee elaborate dalle classi finaliste che hanno superato varie fasi di selezione.

Ai saluti del Presidente di Confindustria Avellino Emilio De Vizia, faranno seguito gli interventi di Angelo Petitto, Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino e di Riccardo Tizzano, CEO e Founder di Ideativita Srl, azienda associata, che ha curato la fase de “La Competizione”.

Farà seguito una tavola rotonda con gli interventi della dott.ssa Fiorella Pagliuca, Dirigente Ufficio VII – Ambito Territoriale Avellino e della Dott.ssa Paola Di Natale, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale – Politiche Formative.