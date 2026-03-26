Un operatore online su tre indica in modo scorretto gli sconti online durante il “Black Friday” e il “Cyber Monday"

Oggi la Commissione europea e le autorità per la tutela dei consumatori di 23 Stati membri, nonché di Islanda e Norvegia, hanno pubblicato i risultati di un’indagine a tappeto sugli sconti online praticati durante le campagne di vendita scontata del “Black Friday” e del “Cyber Monday”.

Le indagini a tappeto sono state coordinate dalla Commissione europea e condotte simultaneamente dalle autorità responsabili dell’esecuzione della normativa. L’obiettivo era valutare se gli sconti e le pratiche di fissazione dei prezzi durante le principali campagne di vendita, come appunto il “Black Friday” e il “Cyber Monday”, fossero conformi al diritto dell’UE in materia di tutela dei consumatori.

Le autorità per la tutela dei consumatori hanno controllato 314 operatori commerciali online e hanno riscontrato che il 30 % indicava in modo errato gli sconti durante tali vendite. Ai sensi della direttiva sull’indicazione dei prezzi, quando un’impresa annuncia uno sconto, il prezzo di riferimento deve essere infatti il prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “Il “Black Friday” e il “Cyber Monday” offrono grandi opportunità sia alle imprese che ai consumatori. Tuttavia, offrire la possibilità di fare un “affarone” non deve rappresentare una scusa per aggirare le regole. I consumatori si aspettano un trattamento equo, che si tratti di acquisti online o offline. La nostra indagine a tappeto dovrebbe servire da promemoria: le imprese che trattano i loro clienti in modo equo hanno sempre qualcosa da guadagnarne.”

Michael McGrath, Commissario per la Democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori, ha dichiarato: “La fiducia è essenziale sia per i consumatori che per le imprese. Sconti ingannevoli e false “promozioni” minano tale fiducia. Le norme dell’UE in materia di protezione dei consumatori assicurano un equilibrio attentamente ponderato, garantendo un mercato equo al servizio degli interessi sia delle imprese che dei consumatori. Questa indagine a tappeto ci fornisce una panoramica completa del mercato, aiutandoci a individuare gli ambiti in cui sono necessarie ulteriori azioni per mantenerlo equo, trasparente e competitivo.“