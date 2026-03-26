Guancia Volley Academy, partenza vincente nei play-off

De Prisco: “Successo fondamentale, ma con Volla servirà un’altra battaglia”

Aggiunto da Redazione il 26 marzo 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SPORT

DE PRISCOÈ iniziato nel migliore dei modi il percorso nei play-off per la Guancia Volley Academy, che ha conquistato una vittoria importante contro Afragola. A commentare la gara è il palleggiatore Michele De Prisco, soddisfatto per il risultato ma consapevole delle difficoltà incontrate. “Era fondamentale partire con una vittoria in questo nuovo percorso dei play-off, che si preannuncia entusiasmante e di alto livello. Afragola si è confermata una squadra ostica, come ci aspettavamo: ordinata, con pochi errori, e infatti ci ha messo in difficoltà in diversi momenti della gara di sabato”. De Prisco sottolinea in particolare la prova del gruppo: “Sono molto contento della prestazione della squadra, soprattutto dei più giovani. Gli under hanno dato un contributo importante e sono riusciti a esprimersi su ottimi livelli”. Il palleggiatore parla anche della sua condizione fisica: “Vengo da circa un mese di stop a causa di un doppio infortunio e sono ancora in fase di recupero, quindi non sono al 100%. Tuttavia, penso che a breve tornerò ai miei ritmi abituali”.

Durante la sua assenza De Prisco, è stato sostituito da Cristian Converso, giovane talento del roster: “Cristian, il nostro under, ha mostrato una grande crescita dall’inizio del percorso. Sono davvero contento delle sue prestazioni, così come di quelle di tutti i ragazzi più giovani, che stanno migliorando giorno dopo giorno grazie al lavoro di squadra, al supporto dei compagni più esperti e dello staff tecnico capeggiato dal nostro coach”. Infine, uno sguardo alla prossima sfida: “La partita contro Volla sarà sicuramente una battaglia. I play-off sono una competizione a parte e ogni gara fa storia a sé. Veniamo da due sconfitte consecutive contro loro in regular season che hanno pesato molto, quindi sabato non sarà affatto facile per i nostri avversari”.

La Guancia Volley Academy si prepara dunque a un nuovo impegno decisivo, con l’obiettivo di continuare il proprio cammino nella fase più calda della stagione.

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Source: www.irpinia24.it