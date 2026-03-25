Volturara Irpina (AV) – Anziano salvato dai Carabinieri

L’uomo, solo e con gravi disabilità, è stato soccorso dopo essere stato trovato privo di sensi in casa e trasportato all’ospedale

Ieri pomeriggio, un anziano di Volturara Irpina è stato soccorso dai Carabinieri della locale Stazione e trasferito presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. L’uomo, affetto da grave disabilità e residente da solo, non rispondeva alle chiamate di persone a lui vicine che, preoccupate per le sue condizioni, hanno richiesto l’intervento dei militari dell’Arma. Giunti presso l’abitazione, i Carabinieri hanno forzato la porta d’ingresso e fatto accesso all’appartamento, ove hanno rinvenuto l’anziano riverso a terra, privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che gli hanno prestato le prime cure, per poi trasportarlo in ospedale. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri è stato evitato un epilogo ben più grave, consentendo all’uomo di ricevere cure in tempo. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it