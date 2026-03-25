La Commissione presenta un programma da 115 milioni per il settore della difesa

La Commissione europea presenta un nuovo strumento di finanziamento da 115 milioni di € (AGILE), mirato a portare le cosiddette tecnologie di difesa dirompenti dal laboratorio al terreno a velocità record. Lo strumento pilota punta ad accelerare lo sviluppo e la sperimentazione di tali innovazioni dirompenti nel settore della difesa – come l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche o i droni – e la loro diffusione sul mercato, concentrandosi sul sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up e le scale-up.

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha dimostrato che il successo militare sul campo dipende ormai dalla brevità dei cicli di innovazione; si tratta insomma di raggiungere la capacità di sviluppare, testare e diffondere nuove tecnologie e soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi nel giro di settimane o mesi anziché anni. A fronte degli scenari di guerra moderni e della loro rapida trasformazione digitale e tecnologica, AGILE è concepito per gli attori della “nuova difesa”, le start-up e gli innovatori tecnologici che si muovono ad alta velocità.

Un comunicato stampa e una scheda informativa sono disponibili online.

È possibile seguire la conferenza stampa della Vicepresidente esecutiva Virkkunen e del Commissario Kubilius in diretta su EBS.