Il movimento guidato da Antonello De Pierro rafforza la propria struttura sul territorio

Il movimento politico Italia dei Diritti De Pierro aggiunge un’altra figura politica all’interno dell’organigramma per la provincia di Salerno. A comunicarlo con una nota stampa è Carlo Spinelli responsabile per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro:” Michele Cataneo è il nuovo vice segretario per la provincia di Salerno del movimento politico Italia dei Diritti De Pierro. Membro del Tribunale per i Diritti del Malato, Cataneo incarna perfettamente quella che è la missione del movimento, cioè tutelare i diritti delle persone fragili che spesso si trovano in balia della burocrazia e dei disservizi pagandone le conseguenze sulla loro pelle. Michele Cataneo, andrà ad affiancare il segretario provinciale per Salerno Corrado Fella e il vice segretario Andrea Vricella, già molto attivi sul territorio. A Michele – conclude Spinelli – vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.