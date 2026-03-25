Difesa, energia, e resilienza: la politica di coesione 2021-2027 si adatta alle sfide più urgenti dell’Europa

Gli Stati membri hanno riprogrammato con successo fondi per 34,6 miliardi di EUR nel quadro della politica di coesione per il periodo 2021-2027. Tali fondi andranno a favore delle priorità strategiche più urgenti dell’UE, tra le quali il rafforzamento della competitività della difesa e della preparazione civile, la promozione di alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, il miglioramento della resilienza idrica e la promozione della connettività energetica.

Questo cambiamento nei finanziamenti dell’UE farà crescere il vantaggio competitivo dell’Europa, ne rafforzerà la sicurezza e la preparazione, garantirà l’approvvigionamento energetico, renderà la vita quotidiana dei cittadini più accessibile dal punto di vista economico e rafforzerà l’indipendenza tecnologica dell’Europa. I fondi riprogrammati sosterranno inoltre lo sviluppo di competenze nel campo della preparazione civile, della difesa e della cibersicurezza nonché in materia di sostegno al processo di decarbonizzazione.