Uno studio su trasporti, ambiente e scelte quotidiane dei cittadini

Oggi 25 marzo è stata lanciata la seconda edizione del questionario “Destinazione: Sostenibilità!”, promosso da Legambiente Avellino – Alveare, con l’obiettivo di indagare abitudini, percezioni e criticità legate alla mobilità nel territorio provinciale. L’iniziativa sorge da una domanda centrale, nonché domanda di ricerca: Quali fattori influenzano la scelta dei cittadini di utilizzare l’auto privata e quale ruolo gioca la consapevolezza ambientale in tali decisioni?

Il progetto, dunque, si propone di approfondire non solo gli aspetti pratici legati alla mobilità, ma anche quelli sociali, emotivi e culturali che influenzano le scelte quotidiane.

Attraverso un questionario anonimo, somministrato online, si analizzeranno le esperienze dei cittadini e delle cittadine della provincia di Avellino in relazione all’uso dei mezzi di trasporto. L’indagine combina un approccio quantitativo, basato su domande strutturate, con alcuni elementi qualitativi utili a cogliere il significato soggettivo delle risposte.

“Destinazione: Sostenibilità!” rappresenta un importante strumento di ascolto e partecipazione, finalizzato a raccogliere dati utili per orientare politiche e interventi più efficaci e inclusivi nel campo della mobilità sostenibile. Legambiente Avellino – Alveare invita tutti e tutte a prendere parte all’indagine, contribuendo attivamente alla costruzione di un sistema di mobilità più equo, accessibile e rispettoso dell’ambiente.

Per accedere al questionario: https://forms.gle/NqqNcmYRyrLBbFfs7 .