Lavori ferroviari: stop ai treni tra Villa Literno e Minturno

Disagi nei weekend di fine marzo e aprile: bus sostitutivi e modifiche per InterCity e regionali Trenitalia

Dalle ore 15 alle ore 03:00 nei weekend 28-30 marzo e 18-20 aprile, la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Villa Literno e Minturno per consentire lavori di manutenzione programmata.

In particolare:

i treni interCity delle relazioni Sestri Levante – Napoli C.le, Napoli C.le – Prato C.le, Roma Termini – Napoli C.le – Salerno – Battipaglia - Reggio di Calabria C.le, Salerno – Torino PN, Milano C.le – Napoli C.le – Salerno - Reggio di Calabria C.le e Roma Termini – Siracusa/Palermo e alcuni treni interCity notte delle relazioni Torino PN – Salerno – Reggio di Calabria C.le e Roma Termini – Siracusa/Palermo subiranno deviazioni di percorso con cancellazione di alcune fermate intermedie e modifiche di orario, anche con anticipi. Previsto servizio bus per alcuni treni interCity. Le modifiche ai servizi interCity notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì;

tutti i treni del Regionale delle relazioni Roma Termini – Formia-Gaeta - Napoli Centrale, Sessa Aurunca – Roma Termini e Minturno – Napoli Centrale sono cancellati nella tratta interrotta; alcuni treni delle relazioni Roma Termini – Cassino – Caserta, Roma Termini – Civitavecchia, Roma – Frascati, Roma – Boiano, Salerno – Caserta, Napoli – Caserta – Vairano – Cassino, Roma – Benevento e Napoli – Sapri subiranno modifiche d’orario. Previsto servizio con bus nelle tratte: Caserta – Cancello, Caserta – Villa Literno, Villa Literno – Minturno, Sessa Aurunca – Minturno, Villa Literno – Formia, Napoli C.le – Minturno, Formia – Villa Literno.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.