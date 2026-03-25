L’intervento si inserisce nel piano di potenziamento dei servizi socio-assistenziali del territorio

Sabato 28 marzo, alle ore 16:00, si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova ala della Casa Albergo per anziani “A. Ciriello”, sita in Corso Augustale 10.

L’intervento di ampliamento e riqualificazione della struttura si inserisce in un più ampio piano di potenziamento dei servizi socio-assistenziali del territorio. La nuova ala è stata progettata con l’obiettivo di garantire alle persone una qualità della vita dignitosa e stimolante, offrendo spazi moderni, funzionali e privi di barriere architettoniche. L’opera punta a rispondere in modo concreto alla domanda di assistenza e socialità, mettendo al centro il benessere collettivo e la cura della persona in ogni sua fase.

La gestione del servizio è affidata all’ATI composta da Nuovi Orizzonti Cooperativa Sociale e Società Cooperativa Sociale Pegasus, realtà impegnate nel garantire standard elevati di assistenza e animazione socio-culturale all’interno della struttura.

Il programma della giornata prevede il taglio del nastro alla presenza delle autorità civili e religiose, la benedizione dei locali e la successiva visita guidata degli ambienti rinnovati. L’evento rappresenta un momento di condivisione istituzionale volto a presentare un’infrastruttura sociale che si pone come punto di riferimento non solo per gli ospiti, ma per l’intera comunità di Lacedonia.