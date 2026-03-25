Sequestrati 25 appartamenti e 5 locali commerciali, denunciato il titolare

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a prevenire la lotta al mattone selvaggio. Nell’ambito di mirati servizi di repressione di violazioni in materia di Polizia Edilizia è stato ispezionato un cantiere dove è presente un fabbricato di nuova costruzione in fase di completamento composto da quattro piano ed il tetto termico abitabile, per un totale di n.25 appartamenti e n. 5 locali commerciali. Dagli accertamenti è emerso che le opere sono state realizzate in difformità’ rispetto ai titoli autorizzativi ed i lavori sono stati portati avanti invadendo ed appropiandosi di parte di area pubblica di proprietà del Comune di Afragola per un totale di circa 175 mq. Per le difformità accertate realizzate rispetto ai titoli autorizzativi, l’invasione e l’appropriazione di area pubblica, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro di Polizia Giudiziaria della struttura, il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudirizia.