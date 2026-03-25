Avellino – Buoni Libro 2026/27

Contributo per l’acquisto dei libri di testo per studenti delle scuole secondarie di Avellino

Aggiunto da Redazione il 25 marzo 2026.
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avellinoSi ricorda che la scadenza per la presentazione delle richieste relative ai Buoni Libro 2026/27 a titolo di parziale copertura delle spese per l’acquisto dei libri di testo per studenti che nel prossimo anno scolastico frequenteranno le Scuole Secondarie di I (medie) e II Grado (superiori) di Avellino, è fissata per il giorno 03/04/2026.
Pertanto, si invitano i cittadini interessati che non avessero ancora provveduto in merito, a inoltrare la domanda entro i termini previsti, secondo le modalità indicare nel bando, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.
Le istanze devono essere presentate esclusivamente on-line, secondo la procedura telematica disponibile sul sito dell’Ente e attiva nella sezione “Servizi Al Cittadino” (visibile sulla Home Page) alla voce “Servizi Scolastici” cliccando il link “Domanda online per il contributo Buono Libri a.s. 2026/27”.
Per qualsiasi utile informazione è possibile contattare gli sportelli attivi presso l’Ente dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00, escluso festivi: Contatti telefonici: 0825/200531 – 200510
Contatto email: infoscuola@comune.avellino.it

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Source: www.irpinia24