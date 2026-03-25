Al Circolo della Stampa un viaggio tra paesaggi, volti e tradizioni del maestro irpino

Sabato 28 marzo 2026 preso la prestigiosa sala del circolo della stampa di Avellino,si terrà l’attesa mostra retrospettiva dedicata a Vinicio De Stefano (1942-2019), uno dei pittori più significativi e amati del panorama artistico irpino contemporaneo. Appartenente al filone dei post impressionisti napoletani e appassionato di paesaggi e figure femminili, De Stefano è stato molto ammirato per la spontaneità della pennellata, per i colori tipici dell’800 napoletano della scuola di Resina. Vinicio De Stefano ha portato la sua arte fuori dai confini campani partecipando ad importanti rassegne nazionali, Medaglia d’oro e d’argento in estemporanee e concorsi regionali in Campania e Lazio, nomina a Giurato per la sua autorevolezza ,è diventato membro di giurie tecniche in concorsi nazionali,un ruolo che certifica il suo status di “Maestro”.

L’esposizione che inizierà alle ore 17:00 del 28 marzo rimarrà sino al 4 aprile e intende rendere omaggio alla carriera del maestro montellese, figura di spicco capace di coniugare la grande tradizione del postimpressionismo napoletano con una sensibilità viscerale per la sua terra d’origine. Definito da critici del calibro di Vittorio sgarbi come “un pittore ragguardevole”, De Stefano ha saputo immortalare l’anima dell’Irpinia attraverso pennellate vibranti, volti familiari e paesaggi che sembrano sospesi nel tempo. La mostra offrirà ai visitatori un percorso emozionale tra le opere più rappresentative della sua produzione, dai celebri ritratti femminili, alle scene di vita quotidiana che hanno reso il suo stile inconfondibile e profondamente umano. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per la comunità di Avellino e per tanti estimatori di Montella di riscoprire l’eredità artistica di un uomo che ha fatto della pittura il racconto poetico di un intero territorio.