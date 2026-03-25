A Mercogliano (AV) apre l’Aula Multisensoriale
Nuovo spazio per l’inclusione e l’apprendimento attivo dedicato agli studenti
Un nuovo spazio innovativo e accogliente dedicato al benessere dei bambini e dei ragazzi, all’apprendimento attivo e all’inclusione e alla crescita armonica.
“L’Arcobaleno” rappresenta un importante investimento nel campo dell’educazione inclusiva, offrendo nuove opportunità didattiche e di supporto per tutti gli studenti, con particolare attenzione a chi presenta bisogni educativi speciali.
Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno rappresentanti istituzionali, docenti, famiglie e studenti.