Accordo trilaterale su sicurezza, commercio e programma scientifico

UE e Australia hanno annunciato l’adozione di un partenariato innovativo in materia di sicurezza e difesa. Hanno inoltre concluso negoziati per un accordo di libero scambio (ALS) ambizioso ed equilibrato e hanno convenuto di avviare negoziati formali per l’associazione dell’Australia a Orizzonte Europa, il più grande programma di finanziamento al mondo per la ricerca e l’innovazione. Con queste misure, l’UE e l’Australia stanno producendo risultati reciprocamente vantaggiosi e rafforzando ulteriormente le loro già strette relazioni in un periodo di incertezza geopolitica.

Il testo finale dell’ALS è stato concordato nel corso di una riunione dei leader a Canberra tra la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro australiano Anthony Albanese. Il partenariato per la sicurezza e la difesa (PSD) è stato firmato virtualmente dall’Alta rappresentante/Vicepresidente Kaja Kallas e dal vice primo ministro e ministro della Difesa australiano Richard Donald Marles e dal ministro degli Affari esteri Penny Wong il 18 marzo 2026.

La Presidente von der Leyen e il primo ministro Albanese hanno pubblicato una dichiarazione congiunta.