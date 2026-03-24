Gli italiani fermano il progetto del governo Giorgia Meloni

Il popolo italiano ha parlato e la sua voce è stata forte e chiara. Con la quasi totalità delle sezioni scrutinate a livello nazionale, il NO si attesta al 53,78%, sancendo il fallimento del tentativo di stravolgere i pilastri della nostra architettura costituzionale.

È una vittoria della partecipazione e della consapevolezza contro un progetto che mirava a minare l’indipendenza della magistratura. Facciamo nostre le parole del nostro Presidente, Giuseppe Conte, che nel commentare i dati nel pomeriggio ha sottolineato come questo voto rappresenti un vero e proprio “sfratto” politico per il Governo Meloni.

Conte ha evidenziato che i cittadini hanno compreso il rischio di una giustizia assoggettata al potere politico: “Hanno cercato di svuotare la Costituzione in Parlamento, ma gli italiani hanno alzato uno scudo insuperabile. Questa non è solo una vittoria del Movimento 5 Stelle, ma di tutti i cittadini che non vogliono magistrati sotto scacco della politica.”

Se il dato nazionale è entusiasmante, quello locale ci riempie di orgoglio. In Irpinia, il fronte del NO ha travolto la proposta di riforma superando abbondantemente la soglia del 60%.

Un segnale inequivocabile di come la nostra provincia sia profondamente legata ai valori costituzionali. A Solofra, il risultato è altrettanto netto: oltre il 54% dei nostri concittadini ha scelto di sbarrare la strada a una deriva pericolosa. È un dato che premia la serietà e la coerenza del nostro impegno sul territorio.

I solofrani hanno dimostrato di non abboccare a slogan semplificatori, scegliendo di difendere l’equilibrio dei poteri. Questo straordinario risultato non è arrivato per caso. È il frutto di settimane di lavoro incessante da parte dei portavoce e degli attivisti del Gruppo Territoriale M5S di Solofra. Siamo stati tra la gente, nelle piazze, con i nostri gazebo e attraverso numerosi appuntamenti elettorali, spiegando con semplicità e determinazione i rischi di questa revisione della Costituzione. La nostra è stata una campagna di informazione dal basso, fatta di confronto e ascolto, che ha saputo contrastare la propaganda governativa.

Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri volontari che, durante questa due giorni di votazione, hanno garantito una presenza capillare in tutti i seggi cittadini in qualità di rappresentanti di lista. La loro vigilanza e il loro impegno civile sono stati il cuore pulsante di questa battaglia democratica. Il Movimento 5 Stelle di Solofra continuerà a presidiare il territorio, forte di un consenso che dimostra quanto sia viva la voglia di partecipazione onesta e trasparente.

La Costituzione non si tocca e Solofra lo ha confermato con orgoglio.