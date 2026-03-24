Sottoscritto il Protocollo di intesa tra la Questura di Avellino e il Consorzio dei Servizi Sociali di Atripalda (AV)

Nella giornata odierna, il Questore della Provincia di Avellino Pasquale Picone e il Rappresentante legale del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 di Atripalda (AV) Vito Pelosi hanno sottoscritto il Protocollo di intesa tra la Questura di Avellino e il Consorzio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della recidiva nei casi di violenza domestica e di atti persecutori.

Il Patto di intesa, in ottemperanza alle disposizioni di natura legislativa e regolamentare dettate in materia di stalking e violenza domestica e in linea con le finalità del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2025-2027”, mira a prevenire e contrastare la recidiva nei casi di stalking e di violenza domestica, attraverso percorsi strutturati di responsabilizzazione, tesi a far cessare l’uso della violenza.

In particolare, la Questura di Avellino informerà i destinatari dei provvedimenti di ammonimento del Questore per atti persecutori e di violenza domestica dei servizi disponibili sul territorio, fornendo i riferimenti del Centro per uomini autori di violenza domestica (C.U.A.V.) gestito dal Consorzio dei Servizi Sociali A5, a cui potranno rivolgersi per l’attivazione di un percorso rieducativo e riabilitativo.