Focus su sostenibilità, ricambio generazionale e sviluppo delle filiere agricole e della pesca

Si è svolta a Visciano presso la sala conferenze dell’Eremo dei Camaldoli l’Assemblea della Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania, la Federazione che aggrega cooperative agricole, agroalimentari, di pesca e acquacoltura nella rete della Confcooperative regionale, per il rinnovo del nuovo gruppo dirigente. Si è svolta a Visciano presso la sala conferenze dell’Eremo dei Camaldoli l’Assemblea della Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania, la Federazione che aggrega cooperative agricole, agroalimentari, di pesca e acquacoltura nella rete della Confcooperative regionale, per il rinnovo del nuovo gruppo dirigente.

I delegati presenti hanno eletto all’unanimità presidente Mariano Rago, imprenditore agricolo, socio amministratore della Rago società cooperativa agricola, che guiderà il nuovo Consiglio regionale composto da: Adiletta Luigia, Castaldo Sabato, Cammarano Carmela, Campitiello Pasquale, Chianese Nadia, De Feo Genesio, De Simone Giosuè, De Leonardis Nicola, Di Palma Giovanni, Ferrigno Giovanni, Giordano Antonio, Giordano Maurizio, Masuccio Michele, Pacifico Giuseppe e Telaro Giuseppina.

Rago ha ricevuto il testimone dal Presidente uscente Nicola De Leonardis, a cui ha espresso il proprio ringraziamento per lo spirito di servizio e la passione profusa.

Assumono le vesti di Coordinatori dell’Area agricola ed agroalimentare e dell’Area pesca e acquacoltura rispettivamente Sabato Castaldo e Maurizio Giordano.

I delegati in Assemblea si sono avvicendati in interventi mirati a delineare la visione della Federazione nel prossimo futuro, che dovrà tenere conto dei cambiamenti globali in corso, concentrandosi al contempo sulla tutela delle eccellenze e delle peculiarità territoriali e le sfide dell’aggregazione. Tra le emergenze, oltre le fonti energetiche rinnovabili e la tutela ambientale, anche il ricambio generazionale, specie nelle aree interne, sempre più soggette a spopolamento.

Hanno partecipato ai lavori, oltre ai delegati, il Presidente e il Direttore della Federazione nazionale, Raffaele Drei e Barbara Minisci.