Minaccia di morte il personale del Pronto Soccorso di Avellino e aggredisce i poliziotti

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 37enne marocchino per danneggiamento, violenza, resistenza e minaccia a P.U..

In particolare, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino e del drappello ospedaliero sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove, poco prima, un uomo di nazionalità marocchina, domiciliato in un Comune irpino, in forte stato di agitazione, aveva minacciato di morte il personale sanitario e danneggiato alcuni arredi della struttura.

Il cittadino straniero, alla vista degli agenti assumeva un atteggiamento minaccioso e violento anche nei loro confronti. La tempestività dell’intervento consentiva di bloccare l’uomo che veniva tratto in arresto e, dopo aver notiziato il P.M. di turno, su sua disposizione, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza di questa Questura in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.