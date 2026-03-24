Aree interne, sfida innovazione

Evento promosso da Fondazione Super Sud il 27 marzo

Aggiunto da Redazione il 24 marzo 2026.
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Giovanni D'AveniaSi svolgerà il prossimo 27 marzo a partire dalle ore 14:00 presso il NEXT – Ex Tabacchificio di Paestum l’evento “Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne”, promosso dalla Fondazione Super Sud, con l’obiettivo di attivare un confronto concreto tra istituzioni, università, imprese e comunità locali sulle prospettive di sviluppo dei territori nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). La giornata prenderà il via con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, cui seguirà l’apertura istituzionale che vedrà i saluti del Presidente della Fondazione Super Sud Giovanni D’Avenia, del Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino e dell’Assessore regionale Vincenzo Maraio, insieme al Consigliere provinciale Elio Guadagno e al Presidente di ANCI Campania Francesco Morra, affiancati dal Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo. Dopo l’introduzione ai lavori, moderati dalla giornalista Barbara Landi e coordinati scientificamente dal Professore Raffaele Sibilio, prenderanno avvio i tavoli tematici, cuore dell’iniziativa, con il coinvolgimento anche del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Salerno Emmanuel Ruggiero, del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico e del Presidente della BCC Capaccio Paestum e Serino Rosario Pingaro. Il primo momento di approfondimento sarà dedicato all’innovazione tecnologica, con un focus su digitalizzazione, infrastrutture intelligenti, telemedicina e smart working, sotto la guida della Professoressa Genoveffa Tortora, mentre parallelamente si svilupperà il confronto sull’innovazione sociale, che affronterà i temi del welfare di comunità e della partecipazione civica con il contributo del Professore Gianpaolo Basile.

Accanto a questi, il dibattito si concentrerà sull’innovazione economica, con l’analisi delle nuove filiere produttive, del turismo sostenibile e dell’attrazione di investimenti, coordinata dal Professore Salvatore Farace, e sull’innovazione ambientale e la transizione ecologica, con particolare attenzione a comunità energetiche, risorse naturali e resilienza territoriale, guidata da Giovanni Moccia. Nel corso del pomeriggio è prevista una restituzione sintetica dei lavori, che aprirà la sessione plenaria tecnico-istituzionale, momento di confronto con i rappresentanti delle aree SNAI, tra cui Girolamo Auricchio per il Cilento Interno, Rosanna Repole per l’Alta Irpinia, Giovanni Caggiano per il Sele Tanagro e Vittorio Esposito per il Vallo di Diano.

La plenaria proseguirà con gli interventi tecnici e scientifici di Carmelo Petraglia, Raimondo Pasquino, Amedeo Lepore e Antonio Visconti, per poi lasciare spazio alle conclusioni affidate al Deputato Piero De Luca, al Consigliere regionale Corrado Matera, all’Assessora Claudia Pecoraro, al Presidente dell’Intergruppo parlamentare Alessandro Caramiello e al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Virgilio D’Antonio, con la moderazione del giornalista Ernesto Pappalardo.

“Le aree interne rappresentano una leva strategica per il futuro del Paese e richiedono un’azione coordinata e concreta”, dichiara il Presidente della Fondazione Super Sud Giovanni D’Avenia. “Con questo evento vogliamo favorire un confronto reale tra tutti gli attori coinvolti, capace di generare soluzioni operative e condivise”.

“La sfida – aggiunge D’Avenia – è trasformare le criticità in opportunità, puntando su innovazione, capitale umano e valorizzazione delle risorse locali, per rendere questi territori protagonisti di un nuovo modello di sviluppo sostenibile”.

L’iniziativa si configura come un momento strategico per rafforzare il dialogo tra istituzioni e territori e promuovere politiche integrate in grado di contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di crescita.

 

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Source: www.irpinia24.it