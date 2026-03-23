Incontro formativo al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino su legalità e sicurezza

Una mattinata diversa dal consueto, lontana dai banchi di scuola ma ugualmente formativa, quella vissuta oggi dagli alunni del Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino, ospiti del Comando Provinciale dei Carabinieri nell’ambito di un programma di incontri pianificati tra l’Arma e gli Uffici Scolastici, finalizzati a diffondere tra i più giovani i valori della legalità e del rispetto delle regole.

Circa 60 studenti, accompagnati dai docenti e dal dirigente scolastico, sono stati accolti dal Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, che ha rivolto loro un indirizzo di saluto.

Successivamente, il Comandante della Compagnia di Avellino, Capitano Alessandro De Palma, ha illustrato l’organizzazione e le principali attività svolte quotidianamente dai Carabinieri sul territorio, rispondendo con disponibilità e attenzione alle numerose domande rivolte dai ragazzi e dimostrando particolare sensibilità nel dialogo con i giovani visitatori.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema della legalità, evidenziando il ruolo fondamentale che tale valore riveste nella crescita civile della comunità.

Gli alunni hanno inoltre assistito alla proiezione di un filmato illustrativo delle molteplici funzioni svolte dall’Arma, attività che spesso suscitano l’interesse dei più giovani anche attraverso la visione di serie televisive dedicate.

Momento di grande curiosità e partecipazione è stato rappresentato dalla visita alla Centrale Operativa, fulcro dell’attività istituzionale, dove i ragazzi hanno potuto osservare da vicino le modalità di gestione degli interventi e delle emergenze.

La giornata è proseguita con l’esposizione statica di alcuni veicoli in dotazione ai reparti territoriali, suscitando particolare entusiasmo tra gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di salire a bordo delle tradizionali “Gazzelle”, quotidianamente impegnate nei servizi di controllo del territorio.

Al termine della visita, dopo le consuete foto ricordo, gli alunni hanno salutato i militari dell’Arma lasciando la Caserma “Litto” con una rinnovata consapevolezza del ruolo dei Carabinieri, quali punto di riferimento costante per la sicurezza dei cittadini e interlocutori affidabili ai quali rivolgersi con fiducia.