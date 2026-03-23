ASL Avellino e AIDO per la donazione di organi

L’intesa punta a creare degli spazi di sensibilizzazione all’interno delle Case di Comunità

La donazione come gesto di solidarietà e responsabilità civile che consente di dare speranza a chi è in attesa di un trapianto. L’ASL di Avellino sigla un accordo con l’AIDO, l’Associazione italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – sezione di Avellino – per favorire la diffusione della cultura della donazione e facilitare la raccolta delle dichiarazioni di volontà da parte dei cittadini.

L’intesa nasce dall’impegno condiviso di promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, valorizzando il ruolo del volontariato nei luoghi di vita come le Case di comunità.

All’interno di queste strutture, accanto ai servizi sanitari e amministrativi, saranno attivati spazi dedicati all’informazione sulla donazione e alla partecipazione, che il personale dell’Azienda sanitaria locale gestirà in collaborazione con i volontari AIDO.

In questo modo, le Case di Comunità diventano luoghi strategici per favorire informazione, accoglienza e partecipazione attiva, vere e proprie “case della salute” aperte ai cittadini affinché siano parte attiva del percorso di cura, migliorandone la qualità di vita e dell’assistenza.