Prevenzione e sensibilizzazione per proteggere le fasce fragili: l’impegno di Accademia Iniziativa Comune e di Carmela Tiso

“Non si tratta solamente di raggiri economici, ma di vere e proprie aggressioni alla fiducia, alla serenità e alla dignità delle persone più fragili. Gli anziani, spesso soli o poco avvezzi alle nuove tecnologie, diventano bersagli ideali per truffatori che sfruttano paura, ingenuità e senso di responsabilità familiare. Conoscere i metodi più comuni è il primo passo per prevenire e proteggere. Dalle truffe telefoniche al finto incidente, dai pseudo tecnici che suonano alla porta di casa alle truffe on line, postali e bancarie: sono davvero numerose le situazioni di pericolo per i soggetti della terza età o le fasce maggiormente vulnerabili. Rappresentano una minaccia reale e crescente, che va oltre la perdita economica. Colpiscono la fiducia, la sicurezza e la serenità quotidiana di persone che meritano protezione e rispetto. Per questa ragione informare, sensibilizzare e creare una rete di supporto attorno agli anziani è fondamentale per prevenire questi raggiri. Una comunità attenta e solidale può fare la differenza: proteggere gli anziani significa proteggere la memoria, l’esperienza e il cuore della nostra società. Accademia Iniziativa Comune continuerà a lavorare per difendere e tutelare le fasce più fragili”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.