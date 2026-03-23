A decorrere dal 1° maggio 2026 si applicherà l'accordo in via provvisoria

L’Unione europea ha notificato oggi ai paesi del Mercosur lo strumento di applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra UE e Mercosur.

Con l’invio della sua “nota verbale” al Paraguay, depositario dei trattati del Mercosur, la Commissione europea ha compiuto l’ultimo passaggio procedurale necessario per l’applicazione provvisoria, in linea con la decisione del Consiglio del 9 gennaio.

L’accordo interinale si applicherà quindi in via provvisoria a partire dal 1° maggio tra l’UE e tutti i paesi del Mercosur che avranno completato le loro procedure di ratifica e ne avranno dato notifica all’UE prima della fine di marzo: Argentina, Brasile e Uruguay lo hanno già fatto. Il Paraguay ha recentemente ratificato l’accordo e dovrebbe inviare a breve la notifica.

L’applicazione provvisoria garantirà l’abolizione delle tariffe su determinati prodotti fin dal primo giorno, creando regole prevedibili per il commercio e gli investimenti. Le imprese, i consumatori e gli agricoltori dell’UE potranno quindi iniziare a beneficiare immediatamente dell’accordo, mentre i settori sensibili dell’economia europea resteranno pienamente protetti grazie a solide garanzie.

L’applicazione provvisoria rafforzerà inoltre la collaborazione tra l’UE e il Mercosur su questioni globali urgenti, come i diritti dei lavoratori e i cambiamenti climatici. Contribuirà anche a creare catene di approvvigionamento più resilienti e affidabili, fondamentali in particolare per garantire un flusso prevedibile di materie prime critiche.