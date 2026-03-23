116 opere di Fernando Mangone al Museo “Marcello Gigante” tra archeologia e arte contemporanea

Buccino torna a raccontare la sua storia millenaria attraverso l’arte contemporanea. Riapre al pubblico la mostra “Fernando Mangone racconta al mondo l’Antica Volcei”, ospitata nel Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante”, all’interno dell’ex convento degli Eremitani di Sant’Agostino, uno degli spazi più suggestivi della Campania. L’esposizione riunisce 116 opere del Maestro Fernando Mangone, in un percorso che intreccia archeologia, memoria e visione contemporanea, invitando il visitatore a immergersi in un dialogo tra storia e presente.

“Questa mostra nasce dalla necessità di far rivivere Volcei nel presente – racconta Fernando Mangone – Non si tratta di un semplice omaggio al passato, ma di un dialogo vivo tra storia e pittura. Ogni reperto archeologico, dai vasi ai mosaici, dai gioielli alla celebre Tomba della ‘Signora degli Ori’, diventa emozione contemporanea. La pittura è il mio strumento per far parlare la memoria, restituendo energia e colore a luoghi che custodiscono cinquemila anni di civiltà”.

Le opere di Mangone non illustrano il passato: lo reinterpretano, lo trasformano in un linguaggio immediato e universale. Motivi ornamentali, figure zoomorfiche e simboli archetipici si fondono con paesaggi urbani italiani ed europei, creando un ponte tra antichità e modernità. Ogni sala del museo diventa così un racconto visivo, in cui la storia si anima attraverso il colore, la forma e la sensibilità dell’artista.

Anna Coralluzzo, Presidente della Fondazione FAM, sottolinea il valore del progetto: “Questa mostra trasforma il museo in uno spazio vivo e partecipato. Attraverso l’arte contemporanea, la memoria storica di Volcei torna a essere percepita emotivamente, coinvolgendo ogni visitatore in un’esperienza intensa e immediata. Non è solo un’esposizione, ma un dialogo aperto con il passato e con chiunque voglia ascoltarlo”.

Il Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante” si estende su 1.600 mq di esposizione e custodisce oltre 5.000 reperti, dai più antichi utensili agli oggetti di vita quotidiana, dalle armi e ornamenti alle testimonianze funerarie e ai mosaici decorativi. Situato a Buccino, borgo di circa 5.000 abitanti ai piedi dei maestosi Monti Alburni, il museo si erge come una sentinella della storia, un luogo in cui la memoria diventa strumento di identità e riflessione. Qui il passato non è lontano, ma vivo: ogni reperto racconta le radici profonde di un territorio che ha attraversato millenni di civiltà.

Il percorso della mostra guida il visitatore attraverso stratificazioni di tempo e significato: dalle forme e motivi dei reperti più antichi alla reinterpretazione contemporanea dei simboli, fino ai paesaggi moderni, in cui la storia di Volcei si inserisce nel mondo attuale. Ogni opera diventa punto di incontro tra la memoria collettiva e la sensibilità contemporanea, trasformando il museo in un luogo di sperimentazione e di riflessione.

“Ogni visita a Buccino e al museo è un incontro con la memoria – conclude Fernando Mangone – Raccontare l’Antica Volcei significa restituirle vita, farla vibrare nel presente e aprire un dialogo universale fatto di colore, emozione e storia. Il mio obiettivo è che chiunque entri in questo spazio senta la continuità tra chi eravamo e chi siamo oggi, e possa portare con sé un’esperienza che unisce arte, cultura e memoria”.