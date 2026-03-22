Scandone Avellino, settima vittoria di fila

Decisivo l’ultimo quarto dei biancoverdi, che agganciano il secondo posto e confermano ambizioni di vertice

La Scandone Avellino conquista la settima vittoria consecutiva espugnando il PalaPirastu dell’Esperia Cagliari con il punteggio di 79-65, nella venticinquesima giornata del campionato di Serie B Interregionale, al termine di una gara risolta con un ultimo quarto di altissimo livello.

Dopo tre frazioni equilibrate, la squadra di Gianluca Dell’Imperio ha cambiato passo nella parte decisiva, alzando l’intensità difensiva e trovando soluzioni offensive efficaci che hanno spezzato l’equilibrio (2-16 il parziale a favore degli irpini).

Un successo netto che pesa anche in classifica: i biancoverdi agganciano il secondo posto a quota 32 punti insieme a Viterbo e Stella EBK Roma, ma con meno partite disputate, confermando il momento estremamente positivo.

Coach Dell’Imperio è costretto a rinunciare a Duranti per un leggero problema fisico; al suo posto nelle rotazioni il capitano Andrea Iannicelli.

Il primo quarto è vivace: sono i sardi a partire meglio, costruendo il vantaggio con una manovra più fluida. Morgillo, Giordano e Poti guidano l’attacco dell’Esperia, che chiude avanti 26-20.

Nel secondo quarto Avellino cambia marcia e ribalta l’inerzia. Protagonista Kmetic, supportato dall’energia di Scanzi dalla panchina. I lupi crescono anche a rimbalzo e in transizione, andando all’intervallo sul 39-40.

Dopo la pausa regna l’equilibrio: Kmetic e Stefanini tengono avanti Avellino, mentre Cagliari risponde con Frattoni, Thiam e Locci. Il terzo periodo si chiude in perfetta parità: 63-63.

Nell’ultimo quarto la Scandone alza l’aggressività difensiva e prende il controllo. Ragusa domina nel pitturato, mentre Stefanini e Cantone colpiscono dall’arco, firmando il break decisivo.

Esperia prova a reagire, ma trova una difesa compatta: Avellino gestisce con lucidità fino alla sirena, chiudendo sul 79-65.

Nel post gara, coach Dell’Imperio ha dichiarato: “Sapevamo di affrontare una grande squadra. Siamo stati bravi a restare sempre in partita e nel secondo tempo abbiamo alzato l’intensità. I ragazzi sono stati concentrati fin dall’inizio: questa è la strada giusta”.

Nel prossimo turno, domenica 29 marzo alle ore 18, la Scandone ospiterà la Miwa Energia Benevento.

Parziali: Tabellino: 26-20; 13-20; 24-23; 2-16

Esperia Cagliari. Porcu, Manca, Cabriolu 1, Giordano 12, Potì 8, Frattoni 16, Thiam 8, Picciau,

Locci 7, Pili 4, Morgillo 9

Coach Manca

Scandone Avellino. Scanzi 10, Cioppa 4, Cantone 8, Ragusa 6, Kmetic 20, Iannicelli , Vitale 3,

Stefanini 12, Gay 9, Donda 7

Coach Dell’Imperio