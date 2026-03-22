Epatite A in Irpinia: nessuna emergenza

Otto casi gestiti e monitorati dall’Asl, rafforzati controlli e prevenzione per contenere il rischio senza allarmismi

Aggiunto da Redazione il 22 marzo 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

asl azienda sanitaria locale avellinoNessuna emergenza in provincia di Avellino per l’epatite A (HAV) e, proprio in ragione del quadro epidemiologico attuale, l’Asl non ha ritenuto necessario richiedere ai Comuni l’adozione di alcun provvedimento straordinario, limitandosi a fornire indicazioni informative finalizzate al contenimento del rischio attraverso l’adozione di comportamenti corretti per prevenire una possibile diffusione del contagio: la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata, senza elementi che rendano necessarie ulteriori misure.

Proprio alla luce della diffusione di informazioni contrastanti, che alimentano inutili allarmismi e ingiustificata apprensione collettiva, si ritiene opportuno fare chiarezza: gli episodi accertati sono otto, tutti gestiti in ambito ospedaliero, tra l’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino (cinque, di cui uno già dimesso) e il presidio Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino (tre); un solo caso riguarda un residente nel Comune capoluogo.

Il quadro complessivo ad Avellino e sull’intero territorio provinciale, dunque, non presenta criticità ed è oggetto di costante osservazione. «Le attività di monitoraggio e prevenzione sono puntuali e costanti – evidenzia il Direttore Generale, Maria Concetta Conte – e proseguono con tutte le verifiche previste per la ricostruzione della filiera degli alimenti potenzialmente coinvolti, finalizzata a individuare l’origine del contagio. Il personale del Dipartimento di Prevenzione ha eseguito e continua a eseguire anche controlli all’interno degli esercizi commerciali, dove vengono effettuati prelievi sugli alimenti e i campioni sono trasmessi subito all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno per essere analizzati. Un lavoro attento e scrupoloso per tutelare la salute pubblica».

L’epatite A (HAV) è una malattia a trasmissione oro-fecale, prevenibile attraverso alcune semplici norme igienico-sanitarie: accurata igiene delle mani, utilizzo di acqua potabile, lavaggio accurato di frutta e verdura, consumo di alimenti ben cotti, con particolare attenzione ai frutti di mare e ai frutti di bosco.

Si ribadisce che, allo stato attuale, in Irpinia il livello di attenzione è alto e il rischio contenuto: con il coordinamento della Regione Campania, sono garantite dalle Asl la sorveglianza epidemiologica, la gestione tempestiva dei casi e dei contatti, i controlli ufficiali sulla filiera alimentare, gli approfondimenti molecolari, nonché il potenziamento dell’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HAV per le persone più a rischio o fragili.

Si fa presente, infine, che nella maggior parte dei casi la guarigione è completa e che informazione corretta, diagnosi precoce, igiene accurata e comportamenti alimentari prudenti rappresentano gli strumenti più efficaci per contenere la diffusione dell’infezione.

 

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Source: www.irpinia24.it