I biancoverdi sfidano l’Esperia Cagliari per continuare la corsa ai vertici

La Scandone Avellino è pronta a tornare in campo per la 25ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, attesa dalla trasferta sul parquet dell’Esperia Cagliari. La sfida è in programma sabato 21 marzo alle ore 18:00 al Pala Pirastu di Cagliari.

I biancoverdi di coach Dell’Imperio arrivano all’appuntamento in un ottimo momento di forma, forti di sei vittorie consecutive che hanno consolidato fiducia e identità di squadra. Un periodo positivo che ha rilanciato le ambizioni della Scandone, che nelle ultime settimane ha messo nel mirino il secondo posto in classifica, obiettivo importante per la volata finale della stagione.

Quella in Sardegna, però, si preannuncia una sfida tutt’altro che semplice. I padroni di casa occupano infatti il quinto posto con 22 punti e sono pienamente coinvolti nella lotta per un posto nei playoff. La classifica è molto corta e diverse squadre sono racchiuse in pochi punti, pronte a contendersi fino all’ultima giornata l’accesso alla post season.

L’Esperia, guidata da coach Federico Manca, è una squadra organizzata e fisica, costruita sulla continuità tecnica e su un’identità ben definita, basata su intensità difensiva, letture tattiche e durezza mentale. In attacco i sardi alternano gioco strutturato per liberare i tiratori a situazioni in campo aperto quando riescono ad alzare il ritmo della gara.

Il leader offensivo della formazione isolana è Gianluca Frattoni, miglior realizzatore della squadra con 15.2 punti di media a partita, principale riferimento nelle soluzioni offensive dei biancorossi. Nel roster cagliaritano figurano inoltre giocatori capaci di incidere in diverse situazioni di gioco: il tiro dall’arco di Alessandro Potì, la solidità di Daniele Locci, l’energia di Riccardo Picciau e la presenza fisica sotto canestro dei lunghi Ivan Morgillo e Iba Koite Thiam, fondamentali per rimbalzi e protezione del pitturato.

I sardi arrivano alla sfida dopo una giornata di riposo e, nell’ultimo match disputato, sono stati sconfitti in casa da Viterbo, motivo in più per cercare riscatto davanti al proprio pubblico.

Per la Scandone sarà dunque una trasferta insidiosa, contro una squadra motivata e in piena corsa playoff. I lupi dovranno confermare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane per provare ad allungare la striscia di vittorie e continuare la propria corsa nelle zone alte della classifica.

Palla a due sabato 21 marzo alle ore 18:00 al Pala Pirastu di Cagliari.