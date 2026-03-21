Incontri, testimonianze e dibattiti per celebrare la passione, la scelta e la formazione delle imprenditrici napoletane

Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli chiudono il “MARZO DONNA” con un evento speciale al Maschio Angioino, lunedì 23 marzo alle 10.30. Un appuntamento per celebrare la scelta e la passione delle donne che hanno deciso di esercitare la propria professione in settori tradizionalmente maschili. Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli chiudono il “MARZO DONNA” con un evento speciale al Maschio Angioino,lunedì 23 marzo alle 10.30. Un appuntamento per celebrare la scelta e la passione delle donne che hanno deciso di esercitare la propria professione in settori tradizionalmente maschili.

“La professione nei due comparti si esercita per scelta e non per tradizione: una decisione ponderata, frutto di passione, studio e formazione”, è il tema della giornata, che vedrà la partecipazione di imprenditrici e responsabili del Gruppo Donne di Casartigiani e Coldiretti.

La mattinata sarà aperta dai saluti di Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, e proseguirà con gli interventi dei vertici delle due organizzazioni e testimonianze di donne che hanno fatto la differenza. La chiusura sarà affidata a Chiara Marciani, assessore al Lavoro e ai Giovani del Comune di Napoli.

Anche l’Ordine dei Giornalisti darà il suo contributo all’evento. Tra gli ospiti attesi anche Mimmo Falco, vicepresidente Ordine dei Giornalisti della Campania.