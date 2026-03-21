“Marzo Donna”, le professioniste si raccontano
Incontri, testimonianze e dibattiti per celebrare la passione, la scelta e la formazione delle imprenditrici napoletane
Casartigiani Napoli e Coldiretti Napoli chiudono il “MARZO DONNA” con un evento speciale al Maschio Angioino, lunedì 23 marzo alle 10.30. Un appuntamento per celebrare la scelta e la passione delle donne che hanno deciso di esercitare la propria professione in settori tradizionalmente maschili.
“La professione nei due comparti si esercita per scelta e non per tradizione: una decisione ponderata, frutto di passione, studio e formazione”, è il tema della giornata, che vedrà la partecipazione di imprenditrici e responsabili del Gruppo Donne di Casartigiani e Coldiretti.
La mattinata sarà aperta dai saluti di Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, e proseguirà con gli interventi dei vertici delle due organizzazioni e testimonianze di donne che hanno fatto la differenza. La chiusura sarà affidata a Chiara Marciani, assessore al Lavoro e ai Giovani del Comune di Napoli.
Anche l’Ordine dei Giornalisti darà il suo contributo all’evento. Tra gli ospiti attesi anche Mimmo Falco, vicepresidente Ordine dei Giornalisti della Campania.
“Invitiamo tutte le donne del settore a partecipare, portare il loro contributo al dibattito e unirsi alla celebrazione di questa festa di marzo”, dichiarano gli organizzatori. “Abbiamo sempre più donne in settori che danno una marcia in più, e vogliamo continuare a promuovere la parità di diritti e opportunità”.
Source: www.irpinia24.it