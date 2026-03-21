Gli agenti scoprono involucri di cocaina e denaro contante; 40enne arrestato e altre due persone segnalate

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne della provincia di Napoli per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro (AV), nella giornata di ieri, durante un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intercettato un’autovettura guidata da un 40enne della provincia di Napoli, con a carico precedenti di polizia, rinvenendo addosso all’uomo nr. 18 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 7,62, 335 euro in banconote di vario taglio ed un coltello a serramanico, il tutto debitamente sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente e deferito all’A.G. competente per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nella giornata odierna, dinanzi al Tribunale di Nola (NA), è stato celebrato il rito direttissimo, all’esito del quale è stata convalidata la misura dell’arresto ed è stata applicata all’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Gli agenti del Commissariato, nell’ambito dell’attività, hanno altresì segnalato alle Prefetture di Avellino e Napoli due persone, rispettivamente residenti in un Comune avellinese e del napoletano, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Si precisa che la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.